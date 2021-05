Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision fracassante bientôt prise par Laporta pour l’avenir de Koeman ?

Publié le 11 mai 2021 à 12h00 par B.C.

Alors que le doute plane toujours pour l’avenir de Ronald Koeman, Joan Laporta pourrait se séparer de l’entraîneur néerlandais si le FC Barcelone ne parvenait pas à remporter la Liga.

« Depuis le premier jour, le président m’a montré sa confiance. Ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe. J’ai signé deux ans et je me vois comme entraîneur du Barça la saison prochaine. On se réunira avec le président pour parler quand la saison se terminera. » Présent en conférence de presse ce lundi, Ronald Koeman ne s’est pas montré inquiet pour son avenir. Pourtant, le retour de Joan Laporta au FC Barcelone pourrait être fatal au Néerlandais, nommé l’été dernier sur le banc de touche, et d’après les dernières informations d’ ESPN , certains membres du conseil d'administration du Barça souhaiteraient repartir de zéro en nommant un nouvel entraîneur. Une tendance qui se confirme.

Koeman viré en fin de saison ?