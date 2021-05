Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'action pour Serge Aurier !

Publié le 10 mai 2021 à 23h45 par A.D.

Alors que le PSG aurait fait de Serge Aurier sa priorité, Leonardo aurait d'ores et déjà lancé les grandes manoeuvres pour mener à bien ce dossier. Toutefois, Mauricio Pochettino ne serait pas très emballé par l'idée de rapatrier le défenseur de Tottenham dans le club de la capitale.

Auteur d'une saison très moyenne, Alessandro Florenzi ne devrait pas être retenu par la direction du PSG. Dans cette optique, Leonardo serait déjà en quête d'un nouvel arrière droit et penserait de plus en plus à recruter Serge Aurier. En effet, le directeur sportif du PSG aurait fait du recrutement du défenseur de Tottenham sa priorité pour le prochain mercato estival. Et pour mener à bien ce dossier, Leonardo serait déjà passé aux choses sérieuses. Selon le journaliste français Romain Molina, le dirigeant italo-brésilien aurait approché Tottenham et lancé les négociations avec son homologue des Spurs .

«Leonardo a déjà appelé Tottenham, ça négocie»