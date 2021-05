Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est contraint de faire un énorme sacrifice pour Varane !

Publié le 11 mai 2021 à 12h15 par Th.B.

Le PSG se laisserait tenter par le recrutement d’un défenseur central et aurait des vues sur Raphaël Varane. Et alors que son départ serait une véritable possibilité, le Real Madrid compterait l’utiliser pour mener à bien l’opération Kylian Mbappé.

Arrivé à l’été 2011 en provenance du RC Lens, Raphaël Varane pourrait tourner la page Real Madrid à l’intersaison. En effet, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore nourrirait des envies d’ailleurs et pourrait se lancer un challenge en dehors de l’Espagne, et notamment en Angleterre où Chelsea et Manchester United suivraient avec attention l’évolution de sa situation à Madrid. Le PSG ne serait pas en reste et garderait un oeil attentif sur ce dossier selon Fabrizio Romano. Une venue de Raphaël Varane au PSG serait une possibilité, à condition qu’elle facilite l’opération Kylian Mbappé.

Varane inclus dans le deal Mbappé ?