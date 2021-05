Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut encore y croire pour Raphaël Varane !

Publié le 11 mai 2021 à 0h15 par La rédaction

L’avenir de Raphaël Varane au Real Madrid devient flou. Alors qu’il arrive en fin de contrat la saison prochaine, une prolongation ne semble pas à l’ordre du jour et le PSG pourrait donc en profiter.

Après 10 ans au Real Madrid, Raphaël Varane va-t-il changer d’air ? Courtisé par le PSG et avec un contrat qui se termine en juin 2022, l’avenir du Français est flou. La tendance n’est pour le moment pas à une prolongation, ce qui pourrait pousser son club à le vendre dès cet été, afin d’éviter de le voir partir libre dans un peu plus d’un an.

Une grande incertitude autour de ce dossier

Une information confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano, qui affirme sur Twitter qu’il n’y a toujours pas d’accord entre Raphaël Varane et le Real Madrid pour le moment. A l’affut d’un bon coup, Leonardo pourrait en profiter. Soit dès cet été, soit lors du mercato estival 2022, où le défenseur tricolore pourrait donc être libre de tout contrat et arriver gratuitement au PSG. Affaire à suivre...