Mercato - PSG : Un coup de tonnerre en prévision pour Leonardo… à cause de Mbappé ?

Publié le 11 mai 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au Paris Saint-Germain, l’issue du dossier pourrait s’avérer déterminante pour l’avenir de Leonardo dans la capitale française.

Le flou règne plus que jamais dans le dossier Kylian Mbappé. L’attaquant de 22 ans arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco arrivera effectivement au terme de son contrat le 30 juin 2022 et, pour l’heure, il affirme être toujours en pleine réflexion au sujet de son avenir, que ce soit dans le sens d’une prolongation au PSG ou d’un départ. Pendant ce temps, le club de la capitale doit se préparer à tous les scénarios, y compris celui d’une vente de Kylian Mbappé s’il ne renouvelle pas son engagement d’ici cet été pour ne pas prendre le risque d’un départ libre.

Leonardo poussé vers la sortie en cas de non-prolongation de Kylian Mbappé ?