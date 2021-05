Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Leonardo... Cet énorme coup de gueule du Qatar !

Publié le 11 mai 2021 à 7h15 par A.D.

Décevant cette saison, Mauro Icardi pourrait prendre le large dès cet été et retrouver l'Italie. Au Qatar, les hautes sphères parisiennes voudraient à tout prix se débarrasser de leur numéro 9 et en voudraient à Leonardo d'avoir dépensé 50M€ pour lui.

Prêté par l'Inter la saison dernière, Mauro Icardi a vu son option d'achat être levée par le PSG. En effet, Leonardo a accepté de débourser plus de 50M€ pour obtenir le transfert du buteur argentin. Toutefois, cette décision ne semble pas payer du tout, puisque le nouveau numéro 9 du PSG est en grande difficulté cette saison. A tel point que le club de la capitale voudrait déjà le voir partir. D'ailleurs, au Qatar, les dirigeants du PSG seraient agacés par Mauro Icardi et souhaiteraient le voir partir au plus vite. Selon Romain Molina, ils auraient même une dent contre Leonardo pour le transfert de Mauro Icardi au PSG.

« Le Qatar veut vendre Mauro Icardi, ils n’en peuvent plus »