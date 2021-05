Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça... Ces révélations fracassantes sur le feuilleton Neymar !

Publié le 10 mai 2021 à 22h45 par A.D.

Alors qu'il était tombé d'accord avec la direction du PSG depuis plusieurs semaines, Neymar a enfin paraphé son nouveau contrat. Selon Romain Molina, la star brésilienne aurait fait trainer les choses car il espérait toujours avoir un signe du FC Barcelone.

Ce samedi, Neymar a officiellement prolongé son contrat avec le PSG. Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité, la star brésilienne avait déjà trouvé un accord contractuel avec sa direction depuis plusieurs semaines. Mais alors que le PSG était encore en lice en Ligue des Champions, les hautes sphères parisiennes souhaitaient annoncer le renouvellement de Neymar au bon moment. Selon Romain Molina, une autre raison aurait également retardé la prolongation de Neymar. A en croire le journaliste français, le clan du Brésilien aurait joué la montre parce qu'il attendait un dernier signe du FC Barcelone.

Neymar et son père attendaient un signe du Barça, mais...