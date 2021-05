Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible témoignage sur la stratégie de Leonardo avec Kylian Mbappé !

Publié le 10 mai 2021 à 21h45 par H.G. mis à jour le 10 mai 2021 à 21h50

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat le 30 juin 2022, le PSG adopterait tout sauf la bonne stratégie pour le convaincre de parapher un nouveau bail.

L’avenir de Kylian Mbappé s’écrit plus que jamais en pointillés du côté du PSG. Et pour cause, en fin de son contrat dans un peu plus d’un an, l’international français pourrait être vendu par le club parisien cet été si jamais il ne prolonge pas d’ici là. Cas contraire, l’écurie francilienne s’exposerait alors au risque d’un départ libre du joueur de 22 ans en juin 2022, chose qui ne serait clairement pas envisageable pour le board parisien. Mais avant d’envisager ce départ de Kylian Mbappé, le PSG effectue tout son possible afin de le convaincre de prolonger. Seulement voilà, à en croire le journaliste indépendant Romain Molina, la direction des champions de France en titre adopterait la pire stratégie possible pour convaincre l’ancien joueur de l’AS Monaco, en lui parlant davantage d’argent que de projet sportif.

« Ils n’ont pas compris que Kylian Mbappé ne fonctionne pas comme Neymar »