Mercato - LOSC : Olivier Létang met les choses au clair pour Christophe Galtier !

Publié le 10 mai 2021 à 21h15 par La rédaction

Interrogé lors d'une conférence de presse à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau sponsor pour le LOSC, Olivier Létang est revenu calmement sur le futur de Christophe Galtier, annoncé partant de Lille en fin de saison.

Alors que le LOSC joue les premiers rôles et espère toujours obtenir son troisième titre de champion de France, les rumeurs concernant un départ de Christophe Galtier fusent dans tous les sens. Tantôt dans le viseur de Nice et de Lyon comme le10sport.com vous l'a annoncé, le coach lillois semble concentré sur la fin de saison passionnante qu'il est en train de vivre avec Lille et en dira plus sur son avenir certainement à l'issue du championnat. De son côté, Olivier Létang, président du LOSC a fait le point sur la situation.

Aucun indice lâché par Létang