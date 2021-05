Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça pose les bases du contrat de Messi !

Publié le 11 mai 2021 à 14h30 par Th.B. mis à jour le 11 mai 2021 à 14h35

En fin de contrat cet été, Lionel Messi aurait enfin ouvert les discussions avec la nouvelle administration du FC Barcelone pour prolonger son bail. Et bien qu’elles semblent être sur les bons rails, le Barça aurait fort à faire pour convaincre son capitaine de poursuivre.

Les semaines passent, mais l’avenir de Lionel Messi ne se retrouve pas plus clair. Son contrat au FC Barcelone court toujours jusqu’en juin prochain, et le Barça semble bel et bien être sous la menace du PSG et de Manchester City. Les deux clubs aimeraient gratuitement s’attacher les services du sextuple Ballon d’or. Cependant, et bien que selon Marcelo Bechler le PSG ait dégainé une offre de contrat de deux saisons avec une troisième en option, Lionel Messi n’aurait jamais reçu ladite offre d’après L’Équipe . De plus, le FC Barcelone a sorti l’artillerie lourde. Et que ce soit ses coéquipiers ou ses anciens partenaires du club culé, tout le monde est uni pour que Messi prolonge son contrat. Dans le cadre d’un documentaire pour Tv3 , Andrés Iniesta a fait passer le message suivant. « Mon désir et je pense celui de tous les fans du Barça est que Leo puisse rester à Barcelone jusqu’à sa retraite. Le Barça sans Leo n’est plus le Barça ». Lorsque Pep Guardiola est allé plus loin en prévenant La Pulga qu’elle ne trouverait pas un endroit aussi accueillant et parfait pour elle que Barcelone. « J'espère qu'il pourra terminer sa carrière au Barça. Messi ne trouvera pas de meilleur domicile qu'au Barça » . Lionel Messi pourrait bien le savoir et jouerait la montre afin de prendre la meilleure décision possible.

Des discussions enclenchées et positives entre le Barça et Messi

Selon les informations de SPORT , les négociations entre Jorge Messi et le FC Barcelone auraient été enclenchées ces derniers jours au sujet de son éventuel futur contrat à Barcelone. La proposition orale soumise par le club culé aurait trouvé preneur auprès du père de Lionel Messi et de ce fait, du joueur. Néanmoins, il faudrait attendre le bilan de l’audit financier réclamé par Joan Laporta afin d’avoir une idée précise de l’offre finale que pourra effectuer le FC Barcelone à son capitaine. Les bases d’un accord seraient activement posées, mais pour parvenir à obtenir l’aval total du joueur, le Barça serait contraint de sortir le grand jeu.

