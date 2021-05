Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce très claire de Lewandowski sur son avenir !

Publié le 11 mai 2021 à 13h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ du Bayern Munich, Robert Lewandowski ferait partie des pistes étudiées par le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais le Polonais ne semble pas pressé à l'idée de quitter le Bayern Munich.

Fraîchement nommé champion d'Allemagne, Robert Lewandowski se poserait des questions sur son avenir au Bayern Munich où son contrat court jusqu'en juin 2023. L'attaquant polonais aimerait tenter une nouvelle aventure loin de la Bundesliga et plusieurs clubs seraient à l'affût à l'image de Chelsea et de Manchester City. Selon les informations d' ESPN , le PSG surveillerait également la situation de Robert Lewandowski dans le cas où Kylian Mbappé venait à quitter le club de la capitale. Toutefois, l'ancien buteur du Borussia Dortmund se projette déjà sur la saison prochaine... avec le Bayern Munich.

Lewandowski se projette avec le Bayern