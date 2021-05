Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une nouvelle menace pour ce joueur du Barça !

Publié le 11 mai 2021 à 18h15 par B.C.

Alors que le PSG fait partie des clubs intéressés par Emerson, Arsenal serait également à l’affût sur le latéral droit brésilien, appartenant au FC Barcelone et au Betis.

Malgré des débuts satisfaisants dans la capitale, Alessandro Florenzi a réalisé une seconde partie de saison plus compliquée, ce qui devrait inciter le PSG à ne pas lever son option d’achat cet été. Ainsi, l’Italien devrait faire son retour à l’AS Roma, obligeant Leonardo à se mettre à la recherche d’un nouveau latéral droit. Les noms de Serge Aurier (Tottenham) et Hector Bellerin (Arsenal) ont notamment été cités parmi les cibles du PSG ces dernières heures, tout comme celui d’Emerson. Le Brésilien a la particularité d’appartenir au Bétis et au FC Barcelone, et sa situation devrait être clarifiée à l’issue de la saison. Le PSG se tient à l’affût dans ce dossier, mais la concurrence est grande.

Arsenal également en course pour Emerson ?