Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tout proche de régler un gros dossier en interne ?

Publié le 11 mai 2021 à 20h15 par G.d.S.S.

Désireux de fixer au plus vite l’avenir de Xavi Simons qui est promis à un grand futur au PSG, Leonardo serait en négociations avancées avec le jeune milieu de terrain néerlandais.

« Ici, je me sens comme à la maison. Je suis très heureux au PSG. Mes coéquipiers m'ont bien intégré et j'ai ce sentiment de faire partie d'une famille », indiquait Xavi Simons en mars dernier aux médias officiels du PSG, alors que l’ancienne pépite du FC Barcelone commence à obtenir du temps de jeu en équipe première cette saison. Le jeune milieu de terrain néerlandais de 18 ans, actuellement engagé jusqu’en juin 2022, fait d’ailleurs l’objet de discussions en interne pour une prolongation. Et le PSG semble bien parti dans ce dossier…

Xavi Simons bientôt prolongé ?

Le journaliste italien Nicolo Schira annonce qu’un accord serait proche d’être trouvé entre la direction du PSG et l’entourage de Xavi Simons. Après avoir récemment fixé l’avenir de Neymar, et alors que le dossier Julian Draxler est en bonne voie, Leonardo devrait donc rapidement parvenir à prolonger sa jeune pépite.