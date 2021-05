Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Ramos... Pochettino lâche ses vérités pour le mercato !

Publié le 11 mai 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce mardi en marge de la demi-finale de la Coupe de France contre Montpellier, Mauricio Pochettino en a profité pour évoquer plusieurs dossiers chauds du mercato à commencer par la prolongation de Kylian Mbappé et l'éventuelle arrivée de Sergio Ramos.

Leonardo est déjà au four et au moulin. Avant d'entamer concrètement les dossiers chauds du mercato, le directeur sportif du PSG a déjà bouclé plusieurs opérations. en effet, alors que de nombreux éléments voyaient leur contrat s'achevait en juin prochain, les départs libres d'Angel Di Maria et Juan Bernat ont été évités puisque les deux joueurs ont prolongé leur contrat, tandis que Julian Draxler devrait être le prochain sur la liste. Selon les informations de L'Equipe , les deux parties ont trouvé un accord pour une prolongation de trois ans. Entre temps, Keylor Navas a également étendu son contrat tandis que Leonardo a également réussi à clore le feuilleton Neymar. Le Brésilien a signé un nouveau bail le liant au PSG jusqu'en 2025. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar dispose même d'une option pour deux saisons supplémentaires. Mais le travail est loin d'être terminé.

Pochettino compte sur Mbappé... et veut du lourd pour cet été