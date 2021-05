Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’appel du pied de Neymar à… Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 mai 2021 à 17h10 par T.M.

Evoluant actuellement avec Kylian Mbappé et ayant déjà eu la chance de jouer avec Lionel Messi, Neymar n’a pas caché son désir d’évoluer, rien qu’une fois, avec Cristiano Ronaldo.

Face à la saison complètement ratée de la Juventus, qui pourrait même ne pas disputer la prochaine Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo pourrait bien décider de s’en aller cet été. Malgré un contrat courant jusqu’en 2022, le Portugais pourrait assouvir sa soif de trophées loin du Piémont et tenter de relever un dernier défi à 36 ans. Mais où ? Comme souvent, la rumeur PSG a déjà été évoquée. Dans la capitale, Cristiano Ronaldo pourrait notamment être une solution en cas de départ de Kylian Mbappé et cette arrivée ne devrait en tout cas pas déplaire à un certain Neymar.

Après Messi et Mbappé, Neymar veut Cristiano Ronaldo !