Mercato - Real Madrid : Coup de froid pour l’avenir de Zidane !

Publié le 11 mai 2021 à 14h00 par Th.B.

Le Real Madrid espérerait que Zinedine Zidane honore son contrat à la Casa Blanca. Néanmoins, la Juventus pourrait plaire à l’entraîneur français qui serait à la lutte avec un homologue italien. Un certain Massimiliano Allegri.

Mais de quoi l’avenir de Zinedine Zidane peut-il bien être fait ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 et n’étant plus sous la menace d’une éviction si l’on en croit les journaux espagnols, l’entraîneur du Real Madrid laisse perpétuellement planer le doute quant à la suite de sa carrière de coach. Et ce n’est pas l’une de ses dernières sorties médiatiques qui changera la donne. « Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c’est que je vais faciliter les choses pour le club parce qu’il m’a toujours tout donné. Je vais rendre les choses très faciles. Mais pour l’instant, l’objectif est les quatre matchs qui restent et bien terminer la saison. C’est ce qui m’occupe. Le reste n’est que du blabla ». D’après L’Équipe , Zinedine Zidane pourrait en effet quitter le Real Madrid afin de prendre les rênes de la Juventus à la place d’Andrea Pirlo ou de prendre son mal en patience pour l’Équipe de France.

Bras de fer entre Allegri et Zidane pour la Juventus ?