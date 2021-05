Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier gros problème se présente pour Leonardo !

Publié le 11 mai 2021 à 17h45 par A.M.

Alors que Fulham n'a pas réussi à se maintenir en Premier League, le club londonien ne conservera pas Alphonse Areola qui va donc revenir au PSG cet été.

Contraint de vendre afin de renflouer ses caisses et ainsi pouvoir se renforcer, le PSG a identifié plusieurs joueurs sur le départ à commencer par Mauro Icardi. Mais il en faudra bien plus pour compenser les pertes colossales prévues à cause de la crise du Covid-19. Dans cette optique, la situation d'Alphonse Areola sera à surveiller de près. Prêté à Fulham l'été dernier, le Champion du monde n'a plus sa place à Paris. Mais Leonardo va devoir s'activer dans ce dossier.

Areola de retour !