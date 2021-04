Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau dur pour Leonardo avec une pépite de Pochettino se confirme !

Publié le 29 avril 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que le PSG aurait aimé parvenir à convaincre Hubert Mbuyi de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur, le jeune défenseur central né en 2003 aurait décidé de quitter l’écurie parisienne.

Depuis maintenant de nombreuses années, le PSG est pointé du doigt pour sa gestion avec les jeunes de son centre de formation. En effet, bon nombre d’entre-eux choisissent de s’en aller faute d’opportunités au sein de leur club formateur. Le cas Kinglsey Coman est le plus connu d’entre-tous, mais il est loin d’être le seul. Par exemple, l’été dernier, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont tous deux décidé de s’en aller au terme de leur contrat aspirant pour respectivement rejoindre le Bayern Munich et l’ASSE. Cette situation va se reproduire le 30 juin prochain avec Kays Ruiz, qui a décidé de ne pas prolonger son premier contrat professionnel et qui est désormais annoncé dans le viseur du FC Barcelone, désireux de récupérer son ancienne pépite.

Hubert Mbuyi va quitter le PSG en fin de saison