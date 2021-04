Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d'une pépite d'Al-Khelaïfi est acté !

Publié le 29 avril 2021 à 14h45 par La rédaction

L'histoire se répète entre le PSG et les jeunes joueurs de son centre de formation. Après avoir entamé les négociations il y a quelques mois, le club de la capitale devrait tout de même voir Hubert M'Buyi quitter le club en faveur de l'Allemagne. Un nouveau nom qui devrait s'ajouter à la longue liste des pépites parisiennes parties à l'étranger.

L’histoire semble se répéter entre le PSG et ses jeunes joueurs. Depuis de nombreuses années maintenant, le club de la capitale peine à retenir ses éléments issus du centre de formation. La plus grande partie des pépites parisiennes partent tenter leur chance ailleurs en France, voire en Europe. Plusieurs joueurs ont déjà suivi ce schéma, à l’image d’Adil Aouchiche, Kingsley Coman ou encore Tanguy Kouassi, qui a rejoint le Bayern Munich l'été dernier. Et très prochainement, un nouveau nom devrait s’ajouter à cette longue liste.

M’Buyi plus convaincu par le discours du club allemand