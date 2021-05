Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pérez, Al-Khelaïfi... La Super Ligue a tout changé pour Mbappé !

Publié le 11 mai 2021 à 18h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain pourrait finalement se retrouver en position de force dans le dossier Kylian Mbappé.

A Paris, on n’a même pas le temps de se réjouir de la prolongation de Neymar jusqu’en 2025. Le Paris Saint-Germain doit en effet faire face à un gros problème, avec Kylian Mbappé. Comme Neymar auparavant, Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022... sauf que lui ne semble pas vouloir prolonger pour le moment ! Suffisant pour alerter le Real Madrid, qui a toujours rêvé d’arracher Mbappé au PSG. Les deux clubs entretenant des bonnes relations, les Madrilènes ne semblent toutefois jamais avoir essayé de savonner la planche des Parisiens.

Dialogue impossible entre Pérez et Al-Khelaïfi ?