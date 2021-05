Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une occasion à saisir pour Raphaël Varane !

Publié le 2 mai 2021 à 1h15 par H.G.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022 et annoncé dans le viseur du PSG, Raphaël Varane pourrait être mis sur le marché au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Arrivé en provenance du RC Lens en 2011, Raphaël Varane est progressivement devenu l’un des piliers du club de la capitale espagnole. L’international français y a tout gagné, avec en point d’orgue quatre sacres en Ligue des champions entre 2014 er 2018. Seulement voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et cette fin pourrait intervenir cet été pour Raphaël Varane, à un an de la fin de son contrat et tandis qu’il est cité sur les tablettes du PSG.

En cas de grosse offre, Raphaël Varane pourrait être vendu !