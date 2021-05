Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étau se resserre autour de Ronald Koeman !

Publié le 2 mai 2021 à 1h00 par La rédaction

Alors que la situation de Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone semble plutôt tranquille au vu de son contrat qui court jusqu'en juin 2022, de nouvelles informations en provenance d'Espagne indiqueraient le contraire et mettre en péril le coach néerlandais. Explications.

Avec encore une année de contrat, l’avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone devrait habituellement être assuré. Cependant, Koeman a été nommé entraîneur par Josep Maria Bartomeu alors que le nouveau président Joan Laporta n'a jamais concrètement confirmé le technicien néerlandais. Si le coach a su remettre son équipe d’aplomb et produit un jeu plutôt alléchant en mettant notamment en avant les jeunes de la Masia, sur le plan comptable, la direction barcelonaise pourrait juger cela insuffisant. Surtout après la déconvenue au Camp Nou contre Grenade jeudi (1-2), les espoirs de titre s’envolent peu à peu et une saison blanche ferait tâche pour un club comme le FC Barcelone et qui scellerait probablement l'avenir de Ronald Koeman. De plus qu’en interne, le cas du néerlandais ne met pas tout le monde d’accord.

En interne, c’est le silence pour Koeman