Mercato - OM : Un appel du pied colossal pour Longoria et Sampaoli !

Publié le 11 mai 2021 à 5h15 par T.M.

Cet été, Jorge Sampaoli rêverait d’attirer Arturo Vidal à l’OM. Et dans le clan du Chilien, on chercherait à se rapprocher des Phocéens.

Dernièrement, en conférence de presse, Pablo Longoria avait annoncé la couleur concernant le mercato estival de l’OM. L’idée serait alors de réaliser un mix entre des jeunes pépites et des joueurs expérimentés pour encadrer le groupe. Et concernant cette dernière quête, Jorge Sampaoli aurait déjà un nom en tête : Arturo Vidal. Actuellement à l’Inter Milan, le Chilien serait la priorité de son ancien sélectionneur, qui chercherait ainsi à le retrouver. Et alors que les derniers échos n’étaient pas forcément bons dans ce dossier Vidal, FCInterNews dévoile une version bien différente.

Ça se rapproche entre l’OM et Vidal !

Du côté de l’OM, on pourrait finalement y croire pour Arturo Vidal. Et pour cause. En effet, cela discuterait actuellement en coulisse entre les deux parties à l’initiative de l’agent du Chilien qui chercheraient à trouver un terrain d’entente. Alors que le salaire actuel de Vidal à l’Inter Milan serait un gros frein, un accord autour des 4M€ pourraient être trouvé. Mais reste à savoir si l’OM sera prêt à s’aligner sur cette somme.