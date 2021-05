Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino annonce un gros coup de balai !

Publié le 11 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Après le match nul contre le Stade Rennais (1-1) dimanche soir, le PSG a très largement hypothéquer ses chances de titres. Une situation qui pousse Mauricio Pochettino à réclamer une large revue d'effectif.

La semaine n'a pas été simple pour le PSG. Eliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City mardi soir, le club de la capitale a laissé filer deux points précieux dans la course au titre en concédant le nul sur la pelouse du Stade Rennais (1-1). Le LOSC est donc plus que jamais idéalement placé pour décrocher le titre avec ses trois points d'avance. Conscient de la situation et déçu de la prestation de ses joueurs, Mauricio Pochettino annonce du changement pour cet été.

«Il y aura des décisions à prendre pour améliorer l’équipe en vue de la saison prochaine»