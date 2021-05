Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo préparerait deux départs !

Publié le 11 mai 2021 à 14h15 par A.M.

A l'aube d'un mercato qui s'annonce crucial cet été, le PSG va devoir vendre afin de se renforcer. Dans cette optique, le couloir droit de la défense va être chamboulé.

Cet été, ça va bouger au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale a pu constater les principaux défauts de son effectif, notamment en Ligue des Champion. Des renforts sont donc attendus au milieu de terrain mais également au poste de latéral. Toutefois, avant de recruter, le PSG devra impérativement vendre afin de combler le déficit important causé par la crise du Covid-19. Dans cette optique, deux départs seraient envisagés.

Dagba ne sera pas retenu en plus de Florenzi

En effet, selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, en plus du départ d'Alessandro Florenzi, qui ne sera pas conservé bien qu'il dispose d'une option d'achat à 8M€, un départ de Colin Dagba n'est pas non plus à exclure. Une porte de sortie pourrait s'ouvrir cet été pour le jeune latéral droit qui n'a pas entièrement convaincu au PSG malgré sa prestation contre le Bayern Munich. Par conséquent, un vaste chantier se prépare à ce poste là pour le PSG.