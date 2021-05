Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt va faire une énorme annonce pour la vente du club !

Publié le 11 mai 2021 à 14h10 par A.M.

A l'occasion d'une réunion en visio conférence avec les groupes de supporters de l'OM, Frank McCourt a assuré qu'il viendrait prochainement à Marseille afin de répéter qu'il ne comptait pas vendre le club.

C'est un sujet qui tient à cœur aux supporters marseillais : la vente de l'OM. Il faut dire que les informations ne cessent de différer depuis quelques mois. Pendant que Thibaud Vézirian répète qu'Al-Walid bin Talal va racheter le club est que tout est bouclé, du côté de l'OM, les démentis s'enchaînent à l'image de ceux de Pablo Longoria ou encore de Frank McCourt en personne. De passage à Marseille en mars afin d'annoncer les changements en interne, le Bostonien en avait profité pour confirmer sa position au sujet de la vente de l'OM. Et l'homme d'affaires américain n'a pas l'intention de changer de discours.

McCourt veut revenir à Marseille pour répéter que l'OM n'est pas en vente