Mercato - PSG : Leonardo tente bien un énorme coup en Ligue 1 !

Publié le 12 mai 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 12 mai 2021 à 8h17

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG aurait jeté son dévolu sur Eduardo Camavinga. Leonardo aurait même entamé les discussions avec Florian Maurice son homologue du Stade Rennais.

Bien décidé à frapper fort cet été, le PSG ambitionne clairement de recruter un élément important dans l'entrejeu, la priorité du club de la capitale. Les Parisiens ont pu constater leurs carences dans ce secteur de jeu et souhaitent donc se renforcer. Si un gros investissement est réalisé, ce sera à ce poste. Et ces derniers jours, le nom d'Eduardo Camavinga revient avec insistance du côté du PSG. Le Parisien puis Téléfoot ont confirmé qu'il s'agissait d'une priorité pour le club de la capitale dans ce secteur de jeu. Ce serait d'ailleurs le premier joueur recruté en Ligue 1 depuis 2017 et un certain Kylian Mbappé.

Leonardo passe à l'action pour Camavinga