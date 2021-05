Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme conseil pour cet été !

Publié le 12 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Bien décidé à renforcer l'effectif du PSG, Leonardo aurait tout intérêt à scruter le marché français comme le souligne le journaliste de L'Equipe Damien Degorre.

Cet été, Leonardo devra mener un recrutement ambitieux. Et comme souvent, il y a de fortes chances que le PSG se tourne vers l'étranger pour se renforcer. La dernière fois qu'un joueur de Ligue 1 a été recruté par le club de la capitale, c'était Kylian Mbappé en 2017. Cet été, la donne évoluera peut-être puisque le PSG apprécie le profil d'Eduardo Camavinga (Rennes) mais aussi de Romain Faivre (Brest), comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Une nouvelle qui doit ravir Damien Degorre puisque le journaliste de L'Equipe s'agace du fait que le PSG laisse filer les meilleurs joueurs de Ligue 1.

«Mais pourquoi le PSG ne se met pas sur un Tchouaméni ou un Fofana à Monaco ?»