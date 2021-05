Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Boubacar Kamara déjà bien avancé ?

Publié le 12 mai 2021 à 7h30 par T.M.

Cet été, Boubacar Kamara pourrait bien quitter l’OM. Et visiblement, cela s’activerait déjà en coulisse pour le futur transfert du joueur de Jorge Sampaoli.

Du côté de l’OM, un gros départ est déjà acté, celui de Florian Thauvin. En effet, dès la fin de la saison, l’international français va filer au Mexique pour rejoindre les Tigres. Une grosse perte pour Jorge Sampaoli qui devrait encore perdre d’autres cadres actuels de son effectif durant l’intersaison. Et au moment d’évoquer la liste des partants, les regards se tournent avant tout vers Boubacar Kamara, le joueur le plus bankable du côté de l’OM. Alors que les finances ne sont pas les meilleures, Pablo Longoria devrait avoir du mal à résister aux offensives pour Kamara, qui n’aura plus qu’un an de contrat cet été.

Des contacts « très avancés » ?