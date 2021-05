Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme mise au point du clan Camavinga sur son avenir !

Publié le 11 mai 2021 à 20h30 par T.M.

Cet été, une bataille royale s’annonce pour s’offrir les services d’Eduardo Camavinga. A un an de la fin de son contrat à Rennes, l’international français aurait les plus grands clubs à ses pieds. Ne resterait plus qu’à choisir. Et à ce propos, l’agent de Camavinga a annoncé la couleur.

Où jouera Eduardo Camavinga la saison prochaine ? A l’approche du mercato estival, la question se pose de plus en plus. A 18 ans, l’international français n’a plus qu’un an de contrat à Rennes, et alors qu’il ne semble pas disposé à prolonger, les Bretons pourraient bien se résoudre à le lâcher cet été. Ne reste donc plus qu’à saisir l’opportunité, qui ne sera cependant pas gratuite. Et alors qu’un montant de 50M€ revient souvent pour le crack rennais, il y aurait du monde à l’affût. Camavinga pourrait notamment continuer sa progression en Ligue 1 puisque le PSG serait très intéressé. A moins qu’il n’opte pour un départ vers l’étranger. Cela fait notamment plusieurs mois que son nom revient du côté du Real Madrid, le FC Barcelone serait également sur le coup, de même qu’Arsenal. En effet, comme vous l’a révélé le10sport.com, les Gunners tentent de mettre tout en place en coulisse pour accueillir Eduardo Camavinga cet été.

« Nous avons beaucoup d'offres cette année »