Mercato : Real Madrid, PSG… L’agent de Camavinga monte au créneau !

Publié le 12 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Au cours du prochain mercato, Eduardo Camavinga serait susceptible de quitter le Stade Rennais, où son contrat court jusqu’en juin 2022. Le PSG et le Real Madrid seraient sur les rangs, mais le clan Camavinga met les choses au clair.

Malgré une saison plus délicate que l’exercice précédent, Eduardo Camavinga dispose toujours d’une belle cote sur le marché et figurerait notamment dans les petits papiers du Real Madrid ainsi que du PSG. Le Parisien a récemment fait savoir que le comité de direction du Paris Saint-Germain serait à la recherche d’un milieu de terrain complet dont le profil serait à la fois susceptible de relancer, récupérer, presser et présent à la construction. Eduardo Camavinga remplirait les critères du PSG. Le représentant du joueur du Stade Rennais, où il est sous contrat jusqu'en juin 2022, a cependant tenu à mettre les choses au clair.

« Nous allons tous nous asseoir et décider »