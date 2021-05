Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un incroyable coup tenté avec... Gianluigi Buffon ?

Publié le 12 mai 2021 à 10h00 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Gianluigi Buffon pourrait bien rebondir au FC Barcelone.

Ne dites pas à Gianluigi Buffon qu’il est trop vieux pour ces choses-là. L’inoxydable gardien semble déterminé à continuer sa saison, alors qu'il aura 44 ans en janvier prochain. Mais cela ne devrait pas se faire à la Juventus ! Ce mardi, Buffon a en effet annoncé son départ en juin prochain. « Chaque début a une fin et c’est la fin de ma deuxième mi-temps à la Juventus. Une décision réfléchie et connue déjà depuis des mois. Mais ce n’est pas une décision facile. Ce n’est pas facile de couper le cordon (…) mais je sais que ce moment est arrivé » a écrit Buffon, sur son compte Twitter. « J’ai tout donné et j’ai reçu encore plus. Ce qui arrive est tout à écrire, mais surtout à vivre. Toujours, Fino alla fine ». Ces dernières semaines, plusieurs options ont été évoquées pour le gardien italien, notamment au Chakhtar Donetsk, avec Roberto De Zerbi.

Le Barça approche Buffon