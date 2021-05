Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce rêve de Doha ne se réalisera pas !

Publié le 12 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Cristiano Ronaldo soit une piste enclenchée par les hauts dirigeants du PSG, la Juventus s’est une nouvelle fois montrée claire au sujet de sa star.

Depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011 et de ce fait du lancement de QSI, le rêve des propriétaires du club parisien serait d’attirer l’une des deux stars du football mondial. À savoir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. À plusieurs reprises au cours des dernières années, le capitaine du FC Barcelone et la star de la Juventus ont été liés au PSG. Et alors que Messi est sous contrat jusqu’en juin prochain et que Ronaldo l’est jusqu’à l’été 2022, cela pourrait être la chance du PSG de recruter celui qui est surnommé CR7 .

« Pirlo et Ronaldo vont rester à la Juventus »