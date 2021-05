Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Premier gros coup dur pour la succession de Mbappé !

Publié le 12 mai 2021 à 4h15 par A.M.

En quête d'un remplaçant à Kylian Mbappé si jamais ce dernier venait à refuser sa prolongation de contrat, le PSG serait dans le coup pour Robert Lewandowski. Mais l'attaquant polonais semble bien décidé à rester au Bayern Munich.

La prolongation de Kylian Mbappé est désormais la priorité absolue du PSG. Toutefois, compte tenu de la complexité de ce dossier, le club de la capitale se prépare à toutes les issues, y compris à un départ. Dans cette optique, plusieurs noms circulent pour remplacer l'attaquant français. Et bien que la priorité semble se nommer Mohamed Salah, le PSG surveille également la situation de Robert Lewandowski, comme le révélait récemment ESPN . Mais l'attaquant du Bayern Munich ne se voit pas partir pour l'instant malgré le changement d'entraîneurs au sein du club bavarois.

L'indice de Lewandowski