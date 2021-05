Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus important que Neymar, Mbappé est interpellé par Pochettino !

Publié le 12 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a notamment évoqué la prolongation de Kylian Mbappé et n'a pas hésité à encenser son attaquant.

Alors que la prolongation de Neymar est désormais actée, le PSG va devoir rapidement trouver un accord avec Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin 2022. Par conséquent, s'il ne prolonge pas, une vente cet été sera inévitable afin d'éviter un départ libre. Une situation que Mauricio Pochettino souhaite absolument éviter. A l'occasion de son passage devant les médias, le technicien argentin a effectivement affiché sa volonté de voir rester Kylian Mbappé.

«C'est le joueur le plus important, le plus déterminant, de l'équipe aujourd'hui»