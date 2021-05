Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le RC Lens prépare un énorme coup pour cet été !

Publié le 12 mai 2021 à 3h30 par A.M.

Toujours en course pour une qualification européenne, le RC Lens prépare en parallèle la saison prochaine. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les Sang-et-Or ont de sacrées ambitions.

Auteur d'un recrutement ambitieux pour son retour dans l'élite l'été dernier, le RC Lens réalise clairement une saison à la hauteur des investissements consentis pour attirer Gaël Kakuta ou encore Seko Fofana. Les Sang-et-Or sont effectivement sixième de Ligue 1 et toujours en course pour une qualification en Ligue Europa. Des résultats qui vont au-delà des espérances du début de saison et qui poussent les dirigeants du club à déjà préparer le prochain exercice. Et la encore, le RC Lens ne manque pas d'ambition.

Le RC Lens veut son grand attaquant

Et cet été encore, la priorité sera de recruter un attaquant d'expérience. Arnaud Kalimuendo pourrait retourner au PSG alors que son prêt s'achève à l'issue de la saison tandis qu'Ignatius Ganago, arrivé l'été dernier lui aussi, en provenance de l'OGC Nice, n'a pas confirmé son bon début de saison, notamment à cause d'une blessure. Malgré une excellente saison, Florian Sotoca n'est pas amené à jouer les premiers rôles, pas plus que Simon Banza ou Corentin Jean. Par conséquent, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le RC Lens songe à l'idée de recruter Olivier Giroud, dont le contrat à Chelsea arrive à échéance. Toujours selon nos informations, les Sang-et-Or se sont également renseignés pour Eric-Maxim Choupo-Moting dont l'avenir au Bayern Munich semble encore flou. Bien que ces deux dossiers semblent difficiles à boucler, cela témoigne néanmoins des ambitions lensoises.