Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait acté un autre départ pour cet été !

Publié le 11 mai 2021 à 18h10 par G.d.S.S.

En plus de Florian Thauvin, Hiroki Sakai ou encore Yuto Nagatomo, l’OM aurait d’ores et déjà décidé de se séparer de Christopher Rocchia qui arrive en fin de contrat cet été.

Ça bouge déjà pour le mercato estival de l’OM ! Alors que Florian Thauvin a déjà acté sa signature libre pour les Tigres en fin de saison, que Valère Germain a confirmé qu’il partirait en fin de contrat et que les départs des deux internationaux japonais Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo ont déjà été programmés, Pablo Longoria aura d’autres dossiers sur le feu. Et le président de l’OM aurait d’ailleurs acté un autre départ…

Rocchia s’apprête à quitter l’OM