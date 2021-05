Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouvel échange XXL préparé par Joan Laporta ?

Publié le 11 mai 2021 à 15h30 par B.C. mis à jour le 11 mai 2021 à 15h33

L’année dernière, le FC Barcelone s’était fait remarquer en s’attachant les services de Miralem Pjanic, alors qu’Arthur Melo avait pris le chemin de la Juventus. Le Bosnien pourrait de nouveau servir de monnaie d’échange après sa saison très compliquée en Catalogne.

Moins d’un an après son arrivée au FC Barcelone, Miralem Pjanic apparaît comme une véritable erreur de casting, avec seulement 17 apparitions en Liga. Le club culé avait pourtant réalisé un investissement conséquent en s’attachant les services du Bosnien pour 60M€, tandis qu’Arthur Melo avait rejoint la Juventus pour 72M€ dans le cadre d’un double transfert afin d’équilibrer les comptes des deux clubs. Un choix que doit surement regretté aujourd’hui le FC Barcelone et Ronald Koeman, qui ne compte pas sur son milieu de terrain. Interrogé en mars dernier par Mundo Deportivo , Miralem Pjanic était montré au créneau pour son avenir, assurant qu’il ne comptait pas baisser les bras malgré les difficultés qu’il rencontrait du côté du Camp Nou. « Je n'ai pas signé au Barça pour partir l'année suivante, j'ai signé pour entrer dans l'histoire d'un club qui était sur mon chemin depuis de nombreuses années », assurait le joueur de 31 ans. Pourtant, la direction du FC Barcelone songerait bel et bien à limiter les frais de ce flop.

Pjanic de retour à la Juventus…

D’après les informations divulguées par Gerard Romero, le FC Barcelone préparerait d’ores et déjà le départ de Miralem Pjanic. Le journaliste de Rac 1 a en effet révélé que le club culé était entré en contact avec la Juventus il y a quelques semaines pour évoquer un possible échange entre deux de leurs joueurs cet été. Miralem Pjanic pourrait ainsi être envoyé vers son ancien club tandis que Rodrigo Bentancur pourrait effectuer le chemin inverse. Un dossier qui ne serait pas encore avancé, même si la direction des deux clubs n’écarterait aucune option en vue du prochain mercato estival. Et chez les Blaugrana, on étudierait même d’autres pistes pour trouver une porte de sortie à Pjanic.

… ou envoyé à Chelsea contre Jorginho ?