Mercato - OM : Pablo Longoria a lancé sa révolution !

Publié le 12 mai 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Désormais président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria a déjà entamé de nombreuses démarches afin de révolutionner l'effectif olympien. Et en coulisses, le dirigeant espagnol est très actif puisque plusieurs départs sont d'ores et déjà actés.

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait être très actif. Et pour cause, Pablo Longoria a désormais les pleins pouvoirs grâce à son poste de président du club phocéen. De nombreux mouvements sont attendus, notamment afin d'offrir à Jorge Sampaoli des joueurs capables de parfaitement s'intégrer dans son système de jeu. Le technicien argentin s'est en effet installé sur le banc de l'OM au mois de mars et a donc récupéré un effectif qu'il n'a pas lui-même composé et compte tenu de ses exigences au quotidien avec son groupe, Jorge Sampaoli devrait réclamer des renforts à Pablo Longoria. Mais avant d'attirer de nouveaux joueurs, l'OM devrait avant tout dégraisser de manière importante. Plusieurs départs sont d'ailleurs déjà actés.

Déjà de nombreux départs libres...

Pour commencer, l'Olympique de Marseille va voir filer de nombreux joueurs libres. Il y a tout d'abord ceux qui arrivaient en fin de contrat, à l'image de Florian Thauvin qui s'est officiellement engagé avec les Tigres de Monterrey. De son côté, Valère Germain a également confirmé son départ ces derniers jours, assurant avoir l'envie « de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à l’OM. On verra ce que l’avenir me réservera . » Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Celta Vigo est notamment intéressé par l'ancien Monégasque. Moins surprenant, l'OM ne conservera pas Yuto Nagatomo, Saîf-Eddine Khaoui, Yohann Pelé et Christopher Rocchia qui partiront tous libres. Tout comme Olivier Ntcham et Michaël Cuisance, prêtés respectivement pas le Celtic Glasgow et le Bayern Munich, et qui retourneront dans leur club à l'issue de la saison. Par conséquent, cela va permettre au club phocéen d'alléger de façon importante sa masse salariale. Pour les rentrées d'argent, il faudra vendre.

... avant les nombreuses ventes