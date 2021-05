Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joli coup de Longoria prend forme pour cet été !

Publié le 12 mai 2021 à 13h10 par A.M.

Excellent depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Pol Lirola fait l'objet de discussions pour revoir son option d'achat à la baisse. Et la Fiorentina ne s'y oppose pas.

Prêté à l'OM cet hiver, Pol Lirola réalise une excellente seconde partie de saison. Le latéral espagnol est d'ailleurs le grand gagnant de l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc du club phocéen puisque son profil est parfaitement adapté au système du technicien argentin. A tel point que Pol Lirola affichait récemment sa volonté de rester à l'OM cet été. « J’ai dit ce que j’avais à dire à mes dirigeants. J’ai envie de continuer ici, mais comme je l’ai dit, ça ne dépend pas de moi. Je ne fais que jouer en espérant rester », confiait-t-il au micro de RMC Sport .

La Fiorentina n'est pas fermée à l'idée de revoir le prix de Lirola