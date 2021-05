Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Camavinga fait une grosse annonce pour son avenir !

Publié le 12 mai 2021 à 12h15 par A.M.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, Eduardo Camavinga veut rejoindre l'un des tous meilleurs clubs européens comme l'annonce l'agence qui gère ses intérêts.

L'avenir d'Eduardo Camavinga devrait être l'un des feuilletons de l'été sur le marché des transferts. Et pour cause, le milieu de terrain, dont le bail s'achève en juin 2022, va quitter le Stade Rennais et sa situation contractuelle ne laisse personne insensible sur le marché. Son agent, Jonathan Barnett, révélait d'ailleurs qu'il était déjà très convoité. « Croyez-moi, nous avons beaucoup d'offres cette année, beaucoup d'offres et de bonnes. Je parle des meilleurs clubs », assurait-il à SNTV .

Camavinga veut jouer dans le top 4 européen