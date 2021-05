Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale en préparation pour Camavinga ?

Publié le 12 mai 2021 à 11h15 par A.M.

Bien décidé à se renforcer dans l'entrejeu, le PSG s'intéresse à Eduardo Camavinga et pourrait même inclure un joueur dans la transaction afin de faire baisser le prix.

Cet été, l'une des priorités de Leonardo sera de renforcer le milieu de terrain de l'effectif du PSG. Dans cette optique, le nom d'Eduardo Camavinga revient avec insistance ces derniers jours. Il faut dire que la situation contractuelle de l'international français, dont le bail s'achève en juin 2022 avec le Stade Rennais, attire le regard de nombreux clubs européens. Dont le PSG. Leonardo se serait déjà entretenu avec Florian Maurice à ce sujet et réfléchit à l'offre à transmettre pour recruter le jeune milieu de terrain.

Un joueur inclus dans le deal pour attirer Camavinga ?