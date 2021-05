Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix de Camavinga largement revu à la baisse ?

Publié le 12 mai 2021 à 10h15 par A.M.

Très intéressé par le recrutement d'Eduardo Camavinga, le PSG pourrait avoir l'opportunité de recruter le milieu de terrain du Stade Rennais pour une somme largement inférieure aux 60M€ longtemps réclamés.

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG s'active ces derniers jours pour recruter Eduardo Camavinga. Leonardo a même profité du déplacement à Rennes, dimanche soir, pour s'entretenir avec son homologue breton Florian Maurice. Il faut dire que le contrat de l'international français s'achève en juin 2022 et il semble acté qu'il ne prolongera plus. Le Stade Rennais n'a donc plus le choix et devra vendre Eduardo Camavinga cet été afin d'éviter de le voir partir libre dans un an.

Pour Camavinga, Rennes revoit ses ambitions...