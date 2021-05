Foot - Mercato

Mercato : Gourvennec proche d’un retour très spécial ?

Publié le 12 mai 2021 à 8h55 par La rédaction mis à jour le 12 mai 2021 à 9h00

Déjà passé à deux reprises sur le banc de l’EA Guingamp, Jocelyn Gourvennec serait tout proche de rempiler pour une troisième nomination en Bretagne.