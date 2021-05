Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’Inter n’a pas dit son dernier mot pour Lautaro Martinez !

Publié le 12 mai 2021 à 7h00 par A.C.

Florentino Pérez semble prêt à tout pour attirer Lautaro Martinez, attaquant star de l’Inter, au Real Madrid.

Champion d’Italie avec l’Inter cette saison, Lautaro Martinez pourrait franchir un nouveau cap au cours du mercato estival. Il serait, avec Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, la grande priorité de Florentino Pérez. D’ailleurs, le président du Real Madrid aurait déjà commencé à tisser sa toile, avec Achraf Hakimi qui pourrait jouer un rôle dans ce dossier. Du côté de l’Inter on se préparerait déjà à un éventuel départ de Lautaro Martinez, notamment avec Luka Jovic, qui est toujours de propriété du Real Madrid.

L’Inter prête à proposer 9M€ par an à Lautaro Martinez