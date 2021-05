Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Lautaro Martinez... Pérez dessine ses nouveaux Galactiques !

Publié le 11 mai 2021 à 17h30 par A.C.

Florentino Pérez semble avoir des objectifs très ambitieux pour le mercato du Real Madrid, avec un tout nouveau projet stellaire.

Dès son premier passage au Real Madrid au début des années 200, Florentino Pérez a marqué l’histoire de ce club de son empreinte. Brillant homme d’affaires qui a percé dans l’immobilier, il est l’un des grands artisans d’une des plus belles équipes des dernières années : les Galactiques du Real Madrid. Des joueurs comme Zinedine Zidane, Figo, Ronaldo, David Beckham, Roberto Carlos ou encore Raul se côtoyaient et ont marqué l’imaginaire collectif, remportant notamment deux Ligues des Champions de 2000 à 2003. Depuis, le Real Madrid a continué de briller avec une politique un peu différente. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, il n’y a en effet plus vraiment de star planétaire à Madrid. Karim Benzema, Luka Modric ou encore Sergio Ramos sont des joueurs au talent indéniable, mais très loin de l’aura d’un Cristiano Ronaldo. Mais Florentino Pérez semble vouloir renouer avec son passé...

Mbappé, le nouveau Cristiano Ronaldo du Real Madrid

Avec le mercato estival qui approche, le président du Real Madrid semble planifier un recrutement spectaculaire. Son grand rêve n’est autre que Kylian Mbappé, un footballeur qu’il suit de près depuis son explosion à l’AS Monaco. Ce mardi, Tuttosport nous explique que la situation de Mbappé au PSG, aurait alerté le Real Madrid. Avec son contrat qui se termine en juin 2022 et une prolongation qui bloque toujours, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Pérez est persuadé que le moment est parfait pour arracher Mbappé au Paris Saint-Germain. A Madrid, Mbappé sera bien sur l’énorme tête d’affiche du tout nouveau projet de Pérez, alors qu’au PSG il doit partager la scène avec Neymar.

Lautaro Martinez, le successeur de Benzema ?