Mercato - Real Madrid : Pérez a trouvé le successeur de Benzema !

Publié le 11 mai 2021 à 17h00 par A.C.

Florentino Pérez semble préparer un énorme mercato estival, afin de lancer un tout nouveau projet au Real Madrid.

Cet été, il devrait y avoir beaucoup de changements au Real Madrid. Plusieurs sources annoncent un départ de Zinedine Zidane, à un an de la fin de son contrat. Florentino Pérez souhaiterait en effet mener une véritable révolution au sein du club et semble penser que Zidane n’est pas l’homme adéquat. Un cadre comme Sergio Ramos pourrait également tirer sa révérence, puisque son contrat se termine en juin prochain et une prolongation semble très improbable. Sur les plans des arrivées au Real Madrid on n’aurait d’yeux que pour Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en 2022.

Le Real Madrid prêt à offrir 90M€ pour Lautaro Martinez