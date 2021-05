Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane, Ramos… Florentino Pérez prépare un grand coup de balai !

Publié le 11 mai 2021 à 12h30 par Th.B.

Le Real Madrid serait susceptible de céder un, voire des deux défenseurs centraux à l’intersaison. Le club merengue préparerait un nouveau projet dans lequel Sergio Ramos ne devrait pas faire partie et Raphaël Varane aurait pour sa part les clés de son avenir. Quoi qu’il arrive, de gros changements seraient attendus.

Comme Florentino Pérez l’a clairement fait savoir au cours de son interview à la Cadena SER dans la foulée de l’effondrement du projet de la Super Ligue suite au retrait de la majorité des clubs, il est impossible pour le Real Madrid ou pour n’importe quel autre club de réaliser des opérations de la nature d’un transfert de Kylian Mbappé. En effet, sans les revenus extraordinaires de la Super Ligue, le mercato estival devrait être plutôt calme en ce qui concerne les méga opérations. Afin de renflouer les caisses du Real Madrid et de se renforcer sans se mettre encore plus en difficulté financièrement parlant, le président Pérez préparerait un nettoyage estival au sein de l’effectif de Zinedine Zidane. À commencer par la défense centrale qui pourrait être bien différente au cours de la prochaine saison.

