Mercato - Real Madrid : Jovic pourrait rendre un énorme service à Pérez !

Publié le 11 mai 2021 à 23h00 par A.C.

Flop du Real Madrid depuis son recrutement en 2021, Luka Jovic pourrait bien rebondir ailleurs cet été.

Arrivé au Real Madrid avec l’étiquette de nouvelle terreur des surfaces, Luka Jovic a déçu. La presse espagnole a évoqué des problèmes avec Zinedine Zidane et le Serbe a finalement quitté le club e prêt l’été dernier, pour retrouver l’Eintracht Francfort. Son avenir semble désormais incertain, puisque Francfort ne semble pas encore avoir pris une véritable décision et le Real Madrid semble avoir d’autres projets pour l’attaque, avec Florentino Pérez qui rêverait de Kylian Mbappé et de Lautaro Martinez.

Jovic à l’Inter pour remplacer Lautaro Martinez ?