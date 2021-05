Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est clairement menacé dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 11 mai 2021 à 22h45 par B.C.

Alors que le PSG s’intéresserait à Hector Bellerin, Leonardo ne serait pas le seul à surveiller le joueur d’Arsenal.

Avec le départ annoncé d’Alessandro Florenzi, le PSG devrait se lancer sur les traces d’un nouveau latéral droit pour la saison prochaine. Serge Aurier serait notamment dans le viseur du club de la capitale, mais son profil ne ferait pas l’unanimité en interne, incitant ainsi Leonardo à explorer d’autres pistes. D’après The Sun , Hector Bellerin serait notamment courtisé par le PSG, et Arsenal ne serait pas opposé à son départ en cas d’offre avoisinant 40M€, mais Leonardo ne serait pas le seul intéressé par le latéral espagnol.

L’AC Milan également sur Bellerin ?